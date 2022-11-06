СМИ: Памятник Екатерине II в Одессе затянули черной тканью
Черным полотном закрыли верхнюю часть статуи российской императрицы Екатерины II два человека в Одессе. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в воскресенье, 6 ноября.
На видео, опубликованном на сайте, два человека, поднявшиеся в люльке автовышки, замотали фигуру черным полотном.
Накануне в администрации Одессы заявили о желании горожан демонтировать памятник императрице, по приказу которой город был основан в 1794 году. Якобы жители проголосовали за эту инициативу в специальном приложении «Социально активный гражданин». Теперь решение примут депутаты городского совета.
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