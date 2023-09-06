СМИ отметили рекордное число операций по ампутации конечностей на Украине

Более 20 тысяч операций по ампутации конечностей проведено на Украине с начала российской спецоперации 24 февраля 2022 года. О рекордном числе таких хирургических вмешательств сообщил телеканал Fox News.

Он подчёркивает, что такая статистика в Европе не фиксировалась с окончания Первой мировой войны, а в США — с Гражданской. По данным телеканала, конечности в основном ампутируют военнослужащим Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, многие из прооперированных страдают от психологических травм. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в комментарии также констатируется нехватка на Украине специалистов по протезированию.

