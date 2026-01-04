СМИ: Следующими целями США после Венесуэлы могут стать Иран и Дания

По данным издания, в Вашингтоне готовы к радикальным шагам против этих стран. В качестве примеров приводятся заявления американского президента Дональда Трампа о поддержке иранской оппозиции и переговоры о покупке Гренландии, которые тревожат Копенгаген.

Курс главы США ускоряет переход к миропорядку, основанному на силовом противостоянии и жёстком разделе сфер влияния.

Ранее спецпосланник президента США подтвердил намерение присоединить Гренландию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

