СМИ: Следующими целями США после Венесуэлы могут стать Иран и Дания
Следующие цели администрации США после Венесуэлы могут быть связаны с Ираном и Данией, сообщает The Guardian.
По данным издания, в Вашингтоне готовы к радикальным шагам против этих стран. В качестве примеров приводятся заявления американского президента Дональда Трампа о поддержке иранской оппозиции и переговоры о покупке Гренландии, которые тревожат Копенгаген.
Курс главы США ускоряет переход к миропорядку, основанному на силовом противостоянии и жёстком разделе сфер влияния.
Ранее спецпосланник президента США подтвердил намерение присоединить Гренландию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Майские праздники в 2026 году будут длиться шесть дней
- СМИ: Следующими целями США после Венесуэлы могут стать Иран и Дания
- В Госдуме заявили, что увеличение пенсии зависит от трудового стажа и пенсионных баллов
- Фицо: Военная операция США в Венесуэле — доказательство разрушения миропорядка
- СМИ: Власти хотят регулирование отрасли готовой еды
- Минтранс допустил рейсы в Малайзию с Дальнего Востока
- Стало известно о повышении минимальных баллов ЕГЭ для приема в вузы
- СМИ: Исполнителей теракта в «Крокусе» накачали наркотиками перед нападением
- СМИ: Не менее 40 человек погибли в результате атаки США на Венесуэлу
- В Москве отменили юбилейный концерт Долиной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru