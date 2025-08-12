СМИ: Окружение Зеленского переводит ежемесячно $50 млн на счета в ОАЭ

По данным турецкого издания, они связаны с экс-советником председателя Фонда госимущества Украины Андреем Гмыриным. Газета опубликовала номера расчетных счетов, куда переводятся деньги. При этом копии документов обнародованы не были.

Отмечает, что семья Гмырина в 2021-2023 годах приобрела в Дубае недвижимость на более чем $14 млн. В мае 2021 года там же были созданы компании Gmyrin Family Holding и GFM Investment Group, куда переводятся деньги.

Ранее стало известно, что Зеленский замешан в масштабной коррупции на десятки миллиардов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

