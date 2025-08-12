СМИ: Окружение Зеленского переводит ежемесячно $50 млн на счета в ОАЭ
Окружение президента Украины Владимира Зеленского ежемесячно переводит около $50 млн, полученных от коррупционных схем, на счета двух компаний в ОАЭ, сообщает Aydınlık.
По данным турецкого издания, они связаны с экс-советником председателя Фонда госимущества Украины Андреем Гмыриным. Газета опубликовала номера расчетных счетов, куда переводятся деньги. При этом копии документов обнародованы не были.
Отмечает, что семья Гмырина в 2021-2023 годах приобрела в Дубае недвижимость на более чем $14 млн. В мае 2021 года там же были созданы компании Gmyrin Family Holding и GFM Investment Group, куда переводятся деньги.
Ранее стало известно, что Зеленский замешан в масштабной коррупции на десятки миллиардов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
