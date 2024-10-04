СМИ: Офис Зеленского обсуждает увольнение Буданова и Умерова

Согласно данным, дискуссии о возможном увольнении главы ГУР продолжаются как минимум месяц. По словам неназванного чиновника, у Буданова непростые отношения с Андреем Ермаком и Александром Сырским. Уточняется, что конфликт Буданова с Сырским произошел из-за того, что ГУР не делится с главкомом рядом разведданных.

Подчеркивается, что Умерова планируют заменить из-за неспособности наладить работу в своем министерстве.

Ранее Владимир Зеленский сменил руководство Службы внешней разведки страны. Указами украинского президента с должности замглавы ведомства был уволен Олег Синайко, на посту его сменил Геннадий Богач, передает «Радиоточка НСН».

