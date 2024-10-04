СМИ: Офис Зеленского обсуждает увольнение Буданова и Умерова
Офис президента Украины Владимира Зеленского обсуждает увольнение руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и министра обороны Рустема Умерова, сообщило издание «Forbes-Украина» в своем Telegram-канале.
Согласно данным, дискуссии о возможном увольнении главы ГУР продолжаются как минимум месяц. По словам неназванного чиновника, у Буданова непростые отношения с Андреем Ермаком и Александром Сырским. Уточняется, что конфликт Буданова с Сырским произошел из-за того, что ГУР не делится с главкомом рядом разведданных.
Подчеркивается, что Умерова планируют заменить из-за неспособности наладить работу в своем министерстве.
Ранее Владимир Зеленский сменил руководство Службы внешней разведки страны. Указами украинского президента с должности замглавы ведомства был уволен Олег Синайко, на посту его сменил Геннадий Богач, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru