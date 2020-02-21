СМИ: Обстановка у санатория с эвакуированными из КНР украинцами нормализовалась

Ситуация вокруг санатория в поселке Новые Санжары в Полтавской области, куда были доставлены более 70-ти эвакуированных из Китая украинцев, нормализовалась. Об этом сообщает NewsOne. Ранее у здания прошли столкновения митингующих с полицией, пишут Дни.ру. Протестующие стали закидывать палками и камнями прибывшие автобусы.

В свою очередь, президент страны Владимир Зеленский, комментируя события в Полтавской области, где местные жители протестовали против размещения у них в посёлке эвакуированных из Китая из-за ситуации с коронавирусом граждан, сравнил Украину со средневековой Европой.