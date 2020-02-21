СМИ: Обстановка у санатория с эвакуированными из КНР украинцами нормализовалась
Ситуация вокруг санатория в поселке Новые Санжары в Полтавской области, куда были доставлены более 70-ти эвакуированных из Китая украинцев, нормализовалась. Об этом сообщает NewsOne. Ранее у здания прошли столкновения митингующих с полицией, пишут Дни.ру. Протестующие стали закидывать палками и камнями прибывшие автобусы.
В свою очередь, президент страны Владимир Зеленский, комментируя события в Полтавской области, где местные жители протестовали против размещения у них в посёлке эвакуированных из Китая из-за ситуации с коронавирусом граждан, сравнил Украину со средневековой Европой.
А первый президент независимой Украины Леонид Кравчук в эфире НСН назвал три причины столь бурной негативной реакции соотечественников.
Ранее НСН писала, что украинские власти засекретили места для размещения своих людей, эвакуированных из КНР. Госсекретарь МИД Украины Андрей Заяц призвал украинцев не паниковать в связи с этим. А в среду жители Львовской и Тернопольской областей начали возводить баррикады, чтобы не пустить в свои населенные пункты эвакуированных из Китая соотечественников.
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