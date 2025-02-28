СМИ: Объемы запасов редкоземельных металлов Украины значительно преувеличены
На Украине объемы запасов редкоземельных металлов значительно преувеличены, сообщает Spectator.
По данным журнала со ссылкой на Геологическую службу США, значительных месторождений редкоземельных металлов в стране нет. Однако на Украине есть запасы минералов, не относящихся к редкоземельным: титан, литий, урана, кобальт, графит, медь и никель, а также газ и уголь.
Однако большинство этих месторождений эксплуатируются в небольших масштабах или вовсе закрыты.
Тем временем, соглашение о сотрудничестве между Киевом и Вашингтоном в сфере добычи полезных ископаемых согласовано, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru