По данным журнала со ссылкой на Геологическую службу США, значительных месторождений редкоземельных металлов в стране нет. Однако на Украине есть запасы минералов, не относящихся к редкоземельным: титан, литий, урана, кобальт, графит, медь и никель, а также газ и уголь.

Однако большинство этих месторождений эксплуатируются в небольших масштабах или вовсе закрыты.

Тем временем, соглашение о сотрудничестве между Киевом и Вашингтоном в сфере добычи полезных ископаемых согласовано, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

