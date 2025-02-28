Минфин США: Соглашение с Киевом по добыче ископаемых согласовано

По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому и лидеру США Дональду Трампу осталось подписать документ. Это произойдет 28 февраля. «Так что переговоры прекращены, и больше ничего не остается», — отметил министр.

Документ будет регулировать вопросы, связанные с добычей и транспортировкой редкоземельных минералов, нефти и газа, а также с развитием инфраструктуры на территории Украины.

Ранее стало известно, что США рассчитывают на прибыль в $20 млрд от сделки с Украиной по ископаемым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

