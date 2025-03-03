СМИ: Украина отвела с фронта танки Abrams из-за российских дронов

Украина практически полностью вывела с линии фронта танки Abrams, полученные от США, из-за высокой активности российских беспилотников. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на украинских военных чиновников.

По данным издания, из 31 танка, переданного Киеву в 2023 году, 19 были уничтожены, выведены из строя или захвачены, причем значительная часть потерь связана с атаками дронов.

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Почти все оставшиеся машины также отведены в тыл.

Украинские военные отметили, что удары беспилотников становятся основной причиной потерь как в технике, так и среди личного состава, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУ

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