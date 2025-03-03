СМИ: Украина отвела с фронта танки Abrams из-за российских дронов

Украина практически полностью вывела с линии фронта танки Abrams, полученные от США, из-за высокой активности российских беспилотников. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на украинских военных чиновников.

По данным издания, из 31 танка, переданного Киеву в 2023 году, 19 были уничтожены, выведены из строя или захвачены, причем значительная часть потерь связана с атаками дронов.