СМИ: Нестандартный подход главы офиса Зеленского Ермака раздражает США

Бывший сотрудник сената, работавший на республиканцев, отметил, что Ермаку не удается наладить коммуникацию с обеими политическими силами в США. По его словам, взаимодействие с президентом Дональдом Трампом и республиканцами движения MAGA требует иного подхода, чем работа с демократами Джо Байдена, а Ермак «в этом ужасен».

Кроме того, несколько украинских чиновников обвинили его в инициировании мер против антикоррупционных органов НАБУ и САП, что вызвало массовые протесты на Украине, передает «Радиоточка НСН».

