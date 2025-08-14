СМИ: Нестандартный подход главы офиса Зеленского Ермака раздражает США
Подход главы офиса президента Украины Андрея Ермака вызывает недовольство в Белом доме и среди американских политиков, сообщает телеканал Fox News.
По данным источников, Ермак часто запрашивал встречи на Капитолийском холме без четкой повестки или конкретных предложений по поддержке Киева.
Бывший сотрудник сената, работавший на республиканцев, отметил, что Ермаку не удается наладить коммуникацию с обеими политическими силами в США. По его словам, взаимодействие с президентом Дональдом Трампом и республиканцами движения MAGA требует иного подхода, чем работа с демократами Джо Байдена, а Ермак «в этом ужасен».
Кроме того, несколько украинских чиновников обвинили его в инициировании мер против антикоррупционных органов НАБУ и САП, что вызвало массовые протесты на Украине, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- От криминальной комедии до Болливуда: Чем удивил кинофестиваль «Окно в Европу»
- В Анкоридже повредили собор перед встречей Путина и Трампа
- В Ростове-на-Дону увеличилось число поврежденных после атаки дронов домов
- СМИ: Нестандартный подход главы офиса Зеленского Ермака раздражает США
- «Синема парк» и «Формула кино» подали иски к Sony на 578 миллионов
- Ложка нектара в бочке дегтя: Как с помощью меда вылечить глаза
- Самолет спецотряда «Россия» прибыл на Аляску перед встречей Путина и Трампа
- В Курске заочно приговорили начальника сумского СИЗО к 13 годам колонии
- Роскомнадзор заблокировал три трека Гуфа из альбома «Город дорог»
- Интерес женщин к триллерам объяснили попыткой спрятаться от реальности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru