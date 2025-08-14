СМИ: Нестандартный подход главы офиса Зеленского Ермака раздражает США

Подход главы офиса президента Украины Андрея Ермака вызывает недовольство в Белом доме и среди американских политиков, сообщает телеканал Fox News.

По данным источников, Ермак часто запрашивал встречи на Капитолийском холме без четкой повестки или конкретных предложений по поддержке Киева.

«Перестановка кроватей»: Кому и зачем нужна протеже Ермака на посту премьера Украины

Бывший сотрудник сената, работавший на республиканцев, отметил, что Ермаку не удается наладить коммуникацию с обеими политическими силами в США. По его словам, взаимодействие с президентом Дональдом Трампом и республиканцами движения MAGA требует иного подхода, чем работа с демократами Джо Байдена, а Ермак «в этом ужасен».

Кроме того, несколько украинских чиновников обвинили его в инициировании мер против антикоррупционных органов НАБУ и САП, что вызвало массовые протесты на Украине, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
