СМИ: несколько взрывов прозвучало в Киеве

Взрывы в среду произошли в Киеве, а также в Ивано-Франковской области. Об этом сообщило украинское агентство «Униан».

По его данным, в украинской столице произошло несколько взрывов, сработала система ПВО. Затем прозвучали еще взрывы.

Премьер Украины: сотни населенных пунктов после обстрелов остались обесточены

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы России в среду продолжили нанесение ударов «по системам военного управления и энергетики Украины». Представитель ведомства также отчитался, что «все назначенные объекты поражены».

Россия с 10 октября производит обстрелы Украины практически ежедневно. Это привело к проблемам с энергообеспечением ряда регионов страны. Есть также жертвы среди мирного населения.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВзрывыКиев
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