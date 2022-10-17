Премьер Украины: сотни населенных пунктов после обстрелов остались обесточены

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате разрушения жилого дома в украинской столице погибли трое человек, среди них беременная женщина. 18 жителей дома были спасены.

В Минобороны России в понедельник отчитались, что «ВС РФ продолжили нанесение ударов по объектам военного управления и системы энергетики Украины, все цели достигнуты».

По данным украинских властей, в результате российских обстрелов 10 октября оказалась повреждена почти треть объектов энергетики. Через несколько дней энергоснабжение было восстановлено на всей территории Украины.



