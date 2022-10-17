Премьер Украины: сотни населенных пунктов после обстрелов остались обесточены

В Киеве, Сумской и Днепропетровской областях в результате обстрелов в понедельник повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Обесточены оказались сотни населенных пунктов, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

Премьер уточнил, что было зафиксировано пять ударов дронами в Киеве. Повреждены энергетические объекты и жилой дом. Шмыгаль призвал жителей к экономному потреблению электроэнергии.

Премьер Украины заявил о полном восстановлении систем электроснабжения в стране

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате разрушения жилого дома в украинской столице погибли трое человек, среди них беременная женщина. 18 жителей дома были спасены.

В Минобороны России в понедельник отчитались, что «ВС РФ продолжили нанесение ударов по объектам военного управления и системы энергетики Украины, все цели достигнуты».

По данным украинских властей, в результате российских обстрелов 10 октября оказалась повреждена почти треть объектов энергетики. Через несколько дней энергоснабжение было восстановлено на всей территории Украины.


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ФОТО: Telegram Виталия Кличко
ТЕГИ:ОбстрелУкраина
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