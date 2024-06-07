СМИ: Непригодных к службе бойцов ВСУ удерживают в подвале

Украинских военных, которые были признаны непригодными к военной службе, насильно удерживают в подвале, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на сына одного из бойцов.

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По его словам, в подвале находятся 55 солдат, которым не хотят платить зарплату. А уволиться по состоянию здоровья люди не могут. «По факту они там просто заложники», – отметил украинец.

Издание отмечает, что военные обращались в правоохранительные органы и прочие инстанции, однако никакой помощи не получили.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ теряют 50 тысяч человек ежемесячно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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