СМИ: Непригодных к службе бойцов ВСУ удерживают в подвале
Украинских военных, которые были признаны непригодными к военной службе, насильно удерживают в подвале, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на сына одного из бойцов.
По его словам, в подвале находятся 55 солдат, которым не хотят платить зарплату. А уволиться по состоянию здоровья люди не могут. «По факту они там просто заложники», – отметил украинец.
Издание отмечает, что военные обращались в правоохранительные органы и прочие инстанции, однако никакой помощи не получили.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ теряют 50 тысяч человек ежемесячно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru