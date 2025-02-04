СМИ: Наёмники из Колумбии массово покидают Украину на фоне проблем ВСУ
4 февраля 202505:02
Наёмники из Колумбии массово уезжают из Киева из-за проблем у Вооружённых сил Украины, сообщает KyivPost.
Украинское англоязычное издание пишет, что ситуация на фронте для ВСУ ухудшается. Многие колумбийские наёмники пытались досрочно расторгнуть контракт. Они хотели вернуть своё снаряжение и вернуться домой.
Ранее стало известно, что около 6,5 тысяч иностранных наемников ликвидированы в зоне проведения специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru