СМИ: Наёмники из Колумбии массово покидают Украину на фоне проблем ВСУ

Наёмники из Колумбии массово уезжают из Киева из-за проблем у Вооружённых сил Украины, сообщает KyivPost.

Наемника из Грузии приговорили к пожизненному заключению в ДНР

Украинское англоязычное издание пишет, что ситуация на фронте для ВСУ ухудшается. Многие колумбийские наёмники пытались досрочно расторгнуть контракт. Они хотели вернуть своё снаряжение и вернуться домой.

Ранее стало известно, что около 6,5 тысяч иностранных наемников ликвидированы в зоне проведения специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияСпецоперацияКолумбияНаемникиВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры