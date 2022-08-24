СМИ: Нацбанк Украины за неделю «напечатал» валюты на сотни миллионов долларов
Национальный банк Украины за неделю «напечатал» 30 миллиардов гривен, что составляет 812,3 миллиона долларов, сообщает «Экономическая правда».
Отмечается, что это произошло путем приобретения гособлигаций. В результате госпортфель бондов Нацбанка вырос с 559,57 миллиарда гривен по состоянию на 19 августа до 589,57 миллиарда гривен по состоянию на 23 августа.
По данным издания, всего за последнюю неделю регулятор «напечатал» 30 миллиардов гривен (812,3 миллиона долларов).
Напомним, в июле Национальный банк Украины понизил официальный курс украинской валюты с 29,2 до 36,56 гривны за доллар. Это решение связано с изменениями фундаментальных характеристик украинской экономики и укреплением доллара к другим валютам.
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