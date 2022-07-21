Украинский Нацбанк понизил курс гривны на 25%

Капитальный ремонт Волгоградского путепровода начался на юго-востоке Москвы Суд взыскал почти 4 млн рублей за «прогулку» по путям в метро Более 93% несовершеннолетних из детдомов в Москве уже воспитываются в замещающих семьях Москва в четвертый раз стала лидером российского индекса цифровизации городского хозяйства «IQ городов» Дождь с грозой ожидаются в Москве сегодня