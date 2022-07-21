Украинский Нацбанк понизил курс гривны на 25%

Национальный банк Украины (НБУ) понизил официальный курс украинской валюты с 29,2 до 36,56 гривны за доллар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на НБУ.

На Украине криптовалюта побеждает гривну

Отмечается, что это решение связано с изменениями фундаментальных характеристик украинской экономики и укреплением доллара к другим валютам.

«Такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики в условиях войны», — указали в НБУ.

При этом регулятор подчеркнул, что официальный курс гривны к доллару продолжает фиксироваться.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Курс ВалютУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры