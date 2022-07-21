Украинский Нацбанк понизил курс гривны на 25%
Национальный банк Украины (НБУ) понизил официальный курс украинской валюты с 29,2 до 36,56 гривны за доллар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на НБУ.
Отмечается, что это решение связано с изменениями фундаментальных характеристик украинской экономики и укреплением доллара к другим валютам.
«Такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики в условиях войны», — указали в НБУ.
При этом регулятор подчеркнул, что официальный курс гривны к доллару продолжает фиксироваться.
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