Нацбанк Украины запретил операции в российских и белорусских рублях

Нацбанк ввел запрет на любые валютные операции с использованием российских и белорусских рублей, валютные операции с участием гражданина или юрлица, находящегося в России или Белоруссии, и для выполнения обязательств перед ними.

Регулятор внес соответствующие изменения в постановление «О работе банковской системы в период введения военного положения», пишет РИА ФАН.

Накануне на Украине началась специальная военная операция России для защиты Донбасса. Киев ввел военное положение, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, напоминает RT.

