Нацбанк Украины запретил операции в российских и белорусских рублях
Национальный банк Украины запретил осуществление операций в российских и белорусских рублях и расчеты с контрагентами в РФ и Белоруссии. Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора.
Нацбанк ввел запрет на любые валютные операции с использованием российских и белорусских рублей, валютные операции с участием гражданина или юрлица, находящегося в России или Белоруссии, и для выполнения обязательств перед ними.
Регулятор внес соответствующие изменения в постановление «О работе банковской системы в период введения военного положения», пишет РИА ФАН.
Накануне на Украине началась специальная военная операция России для защиты Донбасса. Киев ввел военное положение, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, напоминает RT.
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