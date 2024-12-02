СМИ: НАТО не обсуждает отправку войск на Украину, в столицах Европы размышляют

В НАТО не ведется обсуждение отправки военного контингента на Украину, но в ряде европейских столиц рассматривают возможные сценарии предоставления гарантий безопасности Киеву после прекращения огня. Об этом заявил итальянскому агентству Ansa высокопоставленный представитель альянса.

Источник отметил, что такие планы обсуждаются на национальном уровне в рамках подготовки к вероятным переговорам о перемирии. Он пояснил, что в случае прекращения боевых действий Киев может запросить гарантии безопасности, которые могут включать размещение войск на украинской территории.