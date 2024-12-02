СМИ: НАТО не обсуждает отправку войск на Украину, в столицах Европы размышляют

В НАТО не ведется обсуждение отправки военного контингента на Украину, но в ряде европейских столиц рассматривают возможные сценарии предоставления гарантий безопасности Киеву после прекращения огня. Об этом заявил итальянскому агентству Ansa высокопоставленный представитель альянса.

Источник отметил, что такие планы обсуждаются на национальном уровне в рамках подготовки к вероятным переговорам о перемирии. Он пояснил, что в случае прекращения боевых действий Киев может запросить гарантии безопасности, которые могут включать размещение войск на украинской территории.

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Издание Le Monde ранее сообщило, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке военного контингента на Украину. Эти вопросы, по данным СМИ, обсуждались в ходе встречи британского премьера Кира Стармера с президентом Франции Эммануэлем Макроном 11 ноября.

По данным издания, пока подобные инициативы не обсуждаются в рамках Североатлантического совета НАТО, который должен был бы официально санкционировать начало планирования. Однако в материале подчеркивается, что необходимость таких действий может возрасти по мере приближения к мирным переговорам, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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