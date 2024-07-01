СМИ: Путин предупредил Запад о последствиях отправки войск НАТО на Украину

Заявления российского президента Владимира Путина о катастрофических последствиях дальнейшей поддержки западных стран Киева не являются блефом, сообщает The National Interest.

«Корейская армия и СВО»: Вьетнамская речь Путина успокоила и припугнула соседей КНДР

По данным издания, президент предупредил страны Североатлантического альянса об угрозе конфликта с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. «Страны обычно не блефуют, когда выдвигают угрозы», — заявил американский ядерный стратег Бернард Броди.

Ранее Путин заявил о переезде Североатлантического альянса в Азию. По словам президента, НАТО создает тем самым угрозу для России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ЗападПрезидент РФВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры