СМИ: Путин предупредил Запад о последствиях отправки войск НАТО на Украину

По данным издания, президент предупредил страны Североатлантического альянса об угрозе конфликта с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. «Страны обычно не блефуют, когда выдвигают угрозы», — заявил американский ядерный стратег Бернард Броди.

Ранее Путин заявил о переезде Североатлантического альянса в Азию. По словам президента, НАТО создает тем самым угрозу для России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

