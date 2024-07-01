СМИ: Путин предупредил Запад о последствиях отправки войск НАТО на Украину
Заявления российского президента Владимира Путина о катастрофических последствиях дальнейшей поддержки западных стран Киева не являются блефом, сообщает The National Interest.
По данным издания, президент предупредил страны Североатлантического альянса об угрозе конфликта с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. «Страны обычно не блефуют, когда выдвигают угрозы», — заявил американский ядерный стратег Бернард Броди.
Ранее Путин заявил о переезде Североатлантического альянса в Азию. По словам президента, НАТО создает тем самым угрозу для России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru