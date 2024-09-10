По его словам, «одна из главных задач Киева состоит в манипуляции мнением на Западе». Эксперт отметил, что волна недавних массовых увольнений и отставок говорит о том, что правительство Зеленского оказалось в еще более тяжелом положении.

Ранее в США заявили, что Зеленский недооценил возможности России при нападении на Курскую область, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

