СМИ: На Западе воспримут уход из Курской области как провал Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский не может отдать приказ армии отступить из Курской области, поскольку на Западе воспримут это как провал, сообщил изданию The American Conservative аналитик Марк Епископос.
По его словам, «одна из главных задач Киева состоит в манипуляции мнением на Западе». Эксперт отметил, что волна недавних массовых увольнений и отставок говорит о том, что правительство Зеленского оказалось в еще более тяжелом положении.
Ранее в США заявили, что Зеленский недооценил возможности России при нападении на Курскую область, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: На Западе воспримут уход из Курской области как провал Зеленского
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru