Комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что ВСУ будут удерживать занятые территории в Курской области, он указал, что Киев «идёт своей дорогой».

«А нам нужно идти своей дорогой и завершать СВО, выполнять те задачи, которые стоят», - заключил представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что противники России могут пойти на мирные переговоры после провала провокации Украины в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

