Песков: Планы Киева закрепиться в Курской области обнажают его сущность
Заявляя о планах закрепиться в Курской области киевский режим обнажает свою сущность. Как пишет Life.ru, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что ВСУ будут удерживать занятые территории в Курской области, он указал, что Киев «идёт своей дорогой».
«А нам нужно идти своей дорогой и завершать СВО, выполнять те задачи, которые стоят», - заключил представитель Кремля.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что противники России могут пойти на мирные переговоры после провала провокации Украины в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru