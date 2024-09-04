Песков: Планы Киева закрепиться в Курской области обнажают его сущность

Заявляя о планах закрепиться в Курской области киевский режим обнажает свою сущность. Как пишет Life.ru, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Зеленский заявил о планах по удержанию захваченных территорий в Курской области

Комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что ВСУ будут удерживать занятые территории в Курской области, он указал, что Киев «идёт своей дорогой».

«А нам нужно идти своей дорогой и завершать СВО, выполнять те задачи, которые стоят», - заключил представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что противники России могут пойти на мирные переговоры после провала провокации Украины в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Курская ОбластьРоссияСпецоперацияУкраинаДмитрий Песков

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