Воздушную тревогу объявили в пяти регионах Украины

В пяти областях Украины вечером 14 мая объявили воздушную тревогу, сообщают СМИ со ссылкой на министерство цифровой трансформации страны.

В Хмельницкой области Украины прозвучали взрывы

В 20:47 сигнал тревоги прозвучал в Харьковской области. Спустя пять минут аналогичное предупреждение услышали жители Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областей.

Также воздушную тревогу объявили в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Киеве и области 13 мая прогремели взрывы, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:Воздушное пространствоУкраина

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