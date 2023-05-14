Воздушную тревогу объявили в пяти регионах Украины
14 мая 202321:27
В пяти областях Украины вечером 14 мая объявили воздушную тревогу, сообщают СМИ со ссылкой на министерство цифровой трансформации страны.
В 20:47 сигнал тревоги прозвучал в Харьковской области. Спустя пять минут аналогичное предупреждение услышали жители Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областей.
Также воздушную тревогу объявили в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.
В Киеве и области 13 мая прогремели взрывы, передает «Радиоточка НСН».
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14 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru