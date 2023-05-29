В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога второй раз за день объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Тревога в регионах была объявлена в 12.50 по местному времени (совпадает с московским).