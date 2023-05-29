В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога второй раз за день объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Тревога в регионах была объявлена в 12.50 по местному времени (совпадает с московским).

Власти Одесской области сообщили о повреждении объектов портовой инфраструктуры

В ночь на понедельник на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. По данным местных СМИ, взрывы прогремели в Киевской, Одесской, Полтавской, Винницкой, Черкасской, Хмельницкой, Львовской областях.

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что в ночь на 28 мая столица подвергалась самой массированной атаке дронов. Сигнал воздушной тревоги звучал в течение пяти часов, передает «Радиоточка НСН». Мэр Киева Виталий Кличко позже прокомментировал ночную вибрацию в украинской столице, назвав причиной транспортировку оружия к линии фронта.

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Фото: telegram.org
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