СМИ: На Украину прибыла первая партия танков Abrams

Отмечается, что поставка была выполнена раньше запланированного срока. По словам американских чиновников, машины перевезли «на месяцы раньше запланированного срока», остальные танки будут переданы Киеву в ближайшие месяцы.

Точное число поставленных танков при этом не уточняется.

Накануне российские военные российские военные уничтожили редкие шведские танки Strv 122, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

