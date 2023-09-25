СМИ: На Украину прибыла первая партия танков Abrams
25 сентября 202314:06
На Украину прибыла первая партия американских танков Abrams, пишет издание The New York Times.
Отмечается, что поставка была выполнена раньше запланированного срока. По словам американских чиновников, машины перевезли «на месяцы раньше запланированного срока», остальные танки будут переданы Киеву в ближайшие месяцы.
Точное число поставленных танков при этом не уточняется.
Накануне российские военные российские военные уничтожили редкие шведские танки Strv 122, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru