СМИ: На Украину прибыла первая партия танков Abrams

На Украину прибыла первая партия американских танков Abrams, пишет издание The New York Times.

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Отмечается, что поставка была выполнена раньше запланированного срока. По словам американских чиновников, машины перевезли «на месяцы раньше запланированного срока», остальные танки будут переданы Киеву в ближайшие месяцы.

Точное число поставленных танков при этом не уточняется.

Накануне российские военные российские военные уничтожили редкие шведские танки Strv 122, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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