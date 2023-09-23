Российские военные уничтожили танк Leopard ВСУ с немецким экипажем

Российские бойцы уничтожили украинский танк Leopard с экипажем из военнослужащих бундесвера, рассказал РИА Новости командир разведгруппы с позывным Легенда.

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По его словам, после уничтожения тяжелой техники военные направились к сожженному танку в надежде найти живых. Оказалось, что почти весь экипаж боевой машины погиб, однако солдаты нашли раненного механика-водителя.

Боец ВСУ оказался солдатом бундесвера. Он на немецком языке рассказал, что его погибшие товарище также были немецкими военнослужащими. Впоследствии немецкий механик-водитель умер от ран.

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что американские танки Abrams «долго не проживут» на поле боя, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com / скриншот с видео
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