Российские военные уничтожили танк Leopard ВСУ с немецким экипажем
Российские бойцы уничтожили украинский танк Leopard с экипажем из военнослужащих бундесвера, рассказал РИА Новости командир разведгруппы с позывным Легенда.
По его словам, после уничтожения тяжелой техники военные направились к сожженному танку в надежде найти живых. Оказалось, что почти весь экипаж боевой машины погиб, однако солдаты нашли раненного механика-водителя.
Боец ВСУ оказался солдатом бундесвера. Он на немецком языке рассказал, что его погибшие товарище также были немецкими военнослужащими. Впоследствии немецкий механик-водитель умер от ран.
Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что американские танки Abrams «долго не проживут» на поле боя, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru