Российские военные уничтожили танк Leopard ВСУ с немецким экипажем

По его словам, после уничтожения тяжелой техники военные направились к сожженному танку в надежде найти живых. Оказалось, что почти весь экипаж боевой машины погиб, однако солдаты нашли раненного механика-водителя.

Боец ВСУ оказался солдатом бундесвера. Он на немецком языке рассказал, что его погибшие товарище также были немецкими военнослужащими. Впоследствии немецкий механик-водитель умер от ран.

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что американские танки Abrams «долго не проживут» на поле боя, передает «Радиоточка НСН».

