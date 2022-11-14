СМИ: На Украине журналистов CNN и Sky News лишили аккредитации за репортажи о Херсоне
Украина лишила аккредитации журналистов телеканалов CNN и Sky News за работу в Херсоне. Об этом сообщает Detector Media.
Как отмечает издание, накануне Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил в соцсетях о том, что ряд представителей СМИ «нарушили правила работы в зоне боевых действий». У журналистов отозвали разрешения на работу и аннулировали пресс-карты. По данным СМИ, меры коснулись работавших с CNN и Sky News репортеров.
В Генштабе ВСУ указали, что журналисты «без согласования с соответствующими командирами и службами связей с общественностью воинских частей осуществляли информационную деятельность в Херсоне до завершения стабилизационных мероприятий», пишет «Свободная пресса».
Ранее российские войска для сохранения жизней военных и мирных жителей покинули Херсон и перешли на левый берег Днепра. После выхода сил РФ в городе начала работать подконтрольная Киеву военная администрация и Служба безопасности Украины. Кроме того, в Херсоне ограничили въезд и выезд, а также ввели комендантский час, отмечает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 364 / сут.
Умерли
391 тыс.+60 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+5 072 / сут.
- Специализированную броню для вертолетчиков создадут в России
- На Украине заявили о повреждении одного из ключевых энергообъектов
- В Турции задержали подозреваемого во взрыве в центре Стамбула
- Володин: Украина потеряла суверенитет после госпереворота в 2014 году
- СМИ сообщили об уходе производителя одежды Helly Hansen из России
- Замглавы МИД России: Расширение НАТО не укрепит альянс
- СМИ: На Украине журналистов CNN и Sky News лишили аккредитации за репортажи о Херсоне
- КПРФ подготовит свой вариант Конституции
- Михалков высказался против предстоящего концерта группы «Би-2» в Москве
- Эксперт рассказала о выплате в 2400 рублей для ухаживающих за родственниками пенсионеров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru