СМИ: На Украине журналистов CNN и Sky News лишили аккредитации за репортажи о Херсоне

Как отмечает издание, накануне Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил в соцсетях о том, что ряд представителей СМИ «нарушили правила работы в зоне боевых действий». У журналистов отозвали разрешения на работу и аннулировали пресс-карты. По данным СМИ, меры коснулись работавших с CNN и Sky News репортеров.

В Генштабе ВСУ указали, что журналисты «без согласования с соответствующими командирами и службами связей с общественностью воинских частей осуществляли информационную деятельность в Херсоне до завершения стабилизационных мероприятий», пишет «Свободная пресса».

Ранее российские войска для сохранения жизней военных и мирных жителей покинули Херсон и перешли на левый берег Днепра. После выхода сил РФ в городе начала работать подконтрольная Киеву военная администрация и Служба безопасности Украины. Кроме того, в Херсоне ограничили въезд и выезд, а также ввели комендантский час, отмечает Ura.ru.

