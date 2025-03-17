СМИ: На Украине смирились с потерей части территорий

Украинские власти смирились с потерей территорий, которые находятся под контролем Вооружённых сил России, сообщает The Independent, ссылаясь на политиков Украины.

Зеленский назвал вопрос территорий сложным

Они заверили, что смирились с тем, что нынешние линии фронта заморожены. В Киеве надеются, что смогут вернуть утраченные территории позднее, прибегнув к переговорам.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что разрешение конфликта на Украине предполагает ее отказ от территорий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияСпецоперацияУкраина

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