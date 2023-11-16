СМИ: на Украине школьник получил семь лет за передачу РФ сведений о ВСУ
Обуховский районный суд Киевской области признал школьника виновным в передаче России сведений о дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило местное издание «Вести».
Несовершеннолетнего учащегося лицея приговорили к семи годам лишения свободы. Утверждается, что подросток передал Федеральной службе безопасности РФ данные о позиции украинских войск.
По информации СМИ, с 9 по 13 марта 2023 года школьник отправлял фото и видео военных объектов в городе Обухов. Подросток признал вину частично.
Украинский суд 13 ноября заочно приговорил экс-депутата Верховной рады Илью Киву к 14 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Экс-парламентария обвинили в призывах к насильственной смене власти и госизмене, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru