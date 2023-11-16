СМИ: на Украине школьник получил семь лет за передачу РФ сведений о ВСУ

Несовершеннолетнего учащегося лицея приговорили к семи годам лишения свободы. Утверждается, что подросток передал Федеральной службе безопасности РФ данные о позиции украинских войск.

По информации СМИ, с 9 по 13 марта 2023 года школьник отправлял фото и видео военных объектов в городе Обухов. Подросток признал вину частично.

Украинский суд 13 ноября заочно приговорил экс-депутата Верховной рады Илью Киву к 14 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Экс-парламентария обвинили в призывах к насильственной смене власти и госизмене, передает «Радиоточка НСН».

