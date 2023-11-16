Суд заочно приговорил к пожизненному сроку организатора нападения на Брянскую область

Капустин – россиянин, участвует в боевых действиях на стороне Украины. Он – один из руководителей «Русского добровольческого корпуса».

Второго марта 2023 года с Украины на территорию сел Любечане и Сушаны Климовского района Брянской области проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, военные обстреляли как минимум два автомобиля, водители погибли. Один из них вез детей, десятилетний мальчик был ранен.

