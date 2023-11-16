Суд заочно приговорил к пожизненному сроку организатора нападения на Брянскую область
Второй западный окружной военный суд заочно вынес пожизненный приговор организатору нападения на Брянскую область, участника «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической и запрещена) Дениса Капустина.
Слушания по делу проходили в закрытом режиме. Капустина обвинили в госизмене, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, терроризм, незаконный оборот взрывных веществ, организацию террористического сообщества и участие в нем, передает РИА Новости.
Капустин – россиянин, участвует в боевых действиях на стороне Украины. Он – один из руководителей «Русского добровольческого корпуса».
Второго марта 2023 года с Украины на территорию сел Любечане и Сушаны Климовского района Брянской области проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, военные обстреляли как минимум два автомобиля, водители погибли. Один из них вез детей, десятилетний мальчик был ранен.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Джимми Киммел в четвертый раз проведет церемонию вручения «Оскара» в 2024 году
- Суд заочно приговорил к пожизненному сроку организатора нападения на Брянскую область
- Собянин утвердил проект строительства и реконструкции дорог в районе Москва-Сити
- Эрнст надеется снять вторую часть «Вызова» на Луне
- Патрушев поручил усилить защищенность биологически опасных объектов
- Шнуров опроверг информацию о переезде в Германию
- Электросамокаты «научились» «видеть» прохожих и пешеходные переходы
- В России в пять раз увеличилось количество вакансий с бонусами
- В МГИМО сообщили, что Кобаладзе уволился по собственному желанию
- СМИ: Музыкант Сергей Шнуров тайно переехал в Германию и купил там жилье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru