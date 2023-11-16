Суд заочно приговорил к пожизненному сроку организатора нападения на Брянскую область

Второй западный окружной военный суд заочно вынес пожизненный приговор организатору нападения на Брянскую область, участника «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической и запрещена) Дениса Капустина.

Слушания по делу проходили в закрытом режиме. Капустина обвинили в госизмене, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, терроризм, незаконный оборот взрывных веществ, организацию террористического сообщества и участие в нем, передает РИА Новости.

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Капустин – россиянин, участвует в боевых действиях на стороне Украины. Он – один из руководителей «Русского добровольческого корпуса».

Второго марта 2023 года с Украины на территорию сел Любечане и Сушаны Климовского района Брянской области проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, военные обстреляли как минимум два автомобиля, водители погибли. Один из них вез детей, десятилетний мальчик был ранен.

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Фото: мвд.рф
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