СМИ: на Украине произошла драка из-за песни на русском языке
23 июля 202304:02
В Киевской области Украины произошла стычка из-за того, что компания слушала на улице песню на русском языке, сообщает «Страна.ua».
Инцидент произошел в Белой Церкви. Драка случилась с компанией людей, которая слушала на улице песню «На теплоходе музыка играет».
Ранее власти Киева запретили включать песни на русском языке в публичных местах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru