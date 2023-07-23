СМИ: на Украине произошла драка из-за песни на русском языке

В Киевской области Украины произошла стычка из-за того, что компания слушала на улице песню на русском языке, сообщает «Страна.ua».

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Инцидент произошел в Белой Церкви. Драка случилась с компанией людей, которая слушала на улице песню «На теплоходе музыка играет».

Ранее власти Киева запретили включать песни на русском языке в публичных местах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Русский ЯзыкПесниДракаУкраина

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