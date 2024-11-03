СМИ: На Украине повреждена железнодорожная инфраструктура

В Днепропетровской области Украины повреждена железнодорожная инфраструктура, сообщает в Telegram телеканал «Общественное».

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Это произошло в результате взрывов. Из-за повреждения пригородный поезд задержался на 40 минут.

Ранее помогавший армии России американец Дэниэл Мартиндэйл заявил, что два года передавал Москве координаты военных объектов Вооруженных сил Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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