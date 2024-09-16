СМИ: На Украине обнаружена несуществующая армия

На Украине обнаружена несуществующая армия, сообщает издание «Страна.ua».

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Она состоит из тысяч военнослужащих, которые официально числятся за пределами штатов подразделений и получают не зарплату, а символическую выплату «за звание» в 500-600 гривен в месяц, в то время как они не могут устроиться на другую работу из-за статуса, сохраняемого в Вооруженных силах страны.

Командиры вынуждены выводить солдат «за штат», чтобы подразделение формально соответствовало требованиям боеспособности и не нуждалось в пополнении.

Ранее Украина одобрила призыв Польши не платить пособия беженцам для их мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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