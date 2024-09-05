Путин предрек мобилизацию детей на Украине

«[Киеву] нужно сейчас опять понижать призывной возраст, чтоб детей набирать, как в Германии фашисты», — заявил президент. Он также отметил, что следующим шагом украинской власти станет призыв в армию студентов, но это лишь полностью обескровит страну.

По всей видимости, предположил Путин, украинское руководство не считает себя частью народа Украины.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что возможность новой мобилизации в России не обсуждается.

