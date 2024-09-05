Путин предрек мобилизацию детей на Украине
Украинские власти постоянно снижают призывной возраст, однако это не решит сложностей ВСУ на фронте. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
«[Киеву] нужно сейчас опять понижать призывной возраст, чтоб детей набирать, как в Германии фашисты», — заявил президент. Он также отметил, что следующим шагом украинской власти станет призыв в армию студентов, но это лишь полностью обескровит страну.
По всей видимости, предположил Путин, украинское руководство не считает себя частью народа Украины.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что возможность новой мобилизации в России не обсуждается.
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