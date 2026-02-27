Буданов заявил, что Киев вернет контроль над всеми территориями

Глава офиса украинского лидера Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) считает, что Киев вернет контроль над всеми утраченными территориями, сообщает «РБК-Украина».

Зеленский назначил экстремиста Буданова главой Офиса президента Украины

По его словам, такое развитие событий «неизбежно». «Я уверен, что украинский народ отвергнет любые замыслы относительно нашей земли», — отметил Буданов.

Ранее Буданов заявил о необходимости контактов с Россией для урегулирования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Пресс-служба президента Украины
