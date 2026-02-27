Буданов заявил, что Киев вернет контроль над всеми территориями
27 февраля 202604:30
Глава офиса украинского лидера Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) считает, что Киев вернет контроль над всеми утраченными территориями, сообщает «РБК-Украина».
По его словам, такое развитие событий «неизбежно». «Я уверен, что украинский народ отвергнет любые замыслы относительно нашей земли», — отметил Буданов.
Ранее Буданов заявил о необходимости контактов с Россией для урегулирования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Иран отклонил все требования США
- Жительница предложила белгородскому губернатору Гладкову купить ее дом из-за обстрелов
- Буданов заявил, что Киев вернет контроль над всеми территориями
- Российские ледоколы спасли финские суда в заливе
- СМИ: Пакистан нанёс авиаудар по столице Афганистана
- На подлете к Москве сбито 27 беспилотников
- Дмитриев завершил переговоры с делегацией США в Женеве
- МИД Польши призвало готовиться к войне масштабов Второй мировой
- Задержанный за похищение девочки в Смоленске отказывается давать показания
- Управляющая «Додо Пиццы» в Челябинске уволилась после скандала с курьером и бездомным псом