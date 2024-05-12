СМИ: На Украине массово отправляют в военкоматы водителей автобусов

Оно публикует видео, на котором видно, как мужчина рассказывает о массовой отправке водителей в военкоматы.

«И [неважно] что у тебя там автобус куда-то едет. Им плевать», — заявил он.

Ранее спикера Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что необходимо мобилизовать всю страну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

