СМИ: На Украине массово отправляют в военкоматы водителей автобусов

Водителей автобусов на Украине массово снимают с рейсов и отправляют в военкоматы, сообщает в Telegram украинское издание «Страна».

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Оно публикует видео, на котором видно, как мужчина рассказывает о массовой отправке водителей в военкоматы.

«И [неважно] что у тебя там автобус куда-то едет. Им плевать», — заявил он.

Ранее спикера Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что необходимо мобилизовать всю страну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:ВодителиСпецоперацияВСУУкраина

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