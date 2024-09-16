СМИ: На Украине исчезли сотни тысяч единиц оружия
С начала специальной военной операции на Украине пропали или были похищены более 270 тысяч единиц оружия, сообщает украинское издание «Фокус» со ссылкой на данные сервиса «Опендатабот».
Это составляет 40% от общего числа зарегистрированного в Едином реестре вооружения. 88% исчезнувшего оружия была утеряна. С начала 2024 года пропало 78 тысяч 217 единиц вооружения, что больше, чем за весь прошлый год. Как выяснилось, чаще всего теряют или крадут охотничьи ружья, автоматы и карабины.
Ранее генсек Интерпола предупредил, что отправленное Киеву оружие попадет в руки преступников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: На Украине исчезли сотни тысяч единиц оружия
- СМИ: У гольф-клуба Трампа стреляли агенты Секретной службы
- Конгрессвумен Грин: на Трампа совершили еще одну попытку покушения
- Минобороны сообщило о срыве шести попыток ВСУ прорвать границу в Курской области
- Бакальчук подал заявку на регистрацию товарного знака RWB
- В Камеруне от наводнений пострадали 200 тысяч человек
- DPA: Германия заключила соглашение с Узбекистаном в сфере миграции
- Зеленский заявил об отсутствии разрешения бить западным оружием по РФ
- В Воронежской области из-за пожара задержали несколько поездов
- На Кубани ураган сорвал крышу со здания школы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru