СМИ: На Украине исчезли сотни тысяч единиц оружия

Это составляет 40% от общего числа зарегистрированного в Едином реестре вооружения. 88% исчезнувшего оружия была утеряна. С начала 2024 года пропало 78 тысяч 217 единиц вооружения, что больше, чем за весь прошлый год. Как выяснилось, чаще всего теряют или крадут охотничьи ружья, автоматы и карабины.

Ранее генсек Интерпола предупредил, что отправленное Киеву оружие попадет в руки преступников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

