СМИ: На Украине исчезли сотни тысяч единиц оружия

С начала специальной военной операции на Украине пропали или были похищены более 270 тысяч единиц оружия, сообщает украинское издание «Фокус» со ссылкой на данные сервиса «Опендатабот».

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Это составляет 40% от общего числа зарегистрированного в Едином реестре вооружения. 88% исчезнувшего оружия была утеряна. С начала 2024 года пропало 78 тысяч 217 единиц вооружения, что больше, чем за весь прошлый год. Как выяснилось, чаще всего теряют или крадут охотничьи ружья, автоматы и карабины.

Ранее генсек Интерпола предупредил, что отправленное Киеву оружие попадет в руки преступников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: commons.wikimedia.org
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