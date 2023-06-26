Венгрия выступила против поставок оружия Украине на средства из Европейского фонда мира

Венгрия напомнила Евросоюзу, что Будапешт согласился на увеличение Европейского фонда мира только с условием, чтобы средства шли на решение проблем нелегальной миграции, а не на поставки нового оружия для Украины. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

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Будапешт требует, чтобы выделенные средства шли на решение нелегального проблемы потока мигрантов на нужды стран Африки и Западных Балкан, а не вооружение украинской армии. Трансляция с выступлением политика велась в его аккаунте сети Facebook (запрещена в России).

Ранее днем американская газета Politico сообщила, что Евросоюз помогает Украине через внебюджетный Европейский фонд мира. Средства идут на оплату как снарядов, так и крупной военной техники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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