СМИ: На Украине арестовали депутата по обвинению в коррупции

Суд в Киеве арестовал депутата Хмельницкого горсовета Светлану Баранскую на два месяца по обвинению в коррупции. Об этом сообщило издание «Общественное».

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Отмечается, что мера пресечения предусматривает возможность выплаты залога в размере свыше 50 млн гривен.

По данным издания, Государственное бюро расследований Украины обнаружило в банковских ячейках и на рабочем месте Баранской $1,5 млн.

Ранее сообщалось, что десять украинских военных комиссаров привлекли к уголовной ответственности по обвинению в коррупции с 24 февраля 2022 года.

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ФОТО: РИА Новости
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