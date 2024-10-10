СМИ: На Украине арестовали депутата по обвинению в коррупции
10 октября 202415:47
Суд в Киеве арестовал депутата Хмельницкого горсовета Светлану Баранскую на два месяца по обвинению в коррупции. Об этом сообщило издание «Общественное».
Отмечается, что мера пресечения предусматривает возможность выплаты залога в размере свыше 50 млн гривен.
По данным издания, Государственное бюро расследований Украины обнаружило в банковских ячейках и на рабочем месте Баранской $1,5 млн.
Ранее сообщалось, что десять украинских военных комиссаров привлекли к уголовной ответственности по обвинению в коррупции с 24 февраля 2022 года.
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- СМИ: На Украине арестовали депутата по обвинению в коррупции
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru