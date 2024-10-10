СМИ: На Украине арестовали депутата по обвинению в коррупции

Граждане Грузии смогут находиться и работать в России без визы свыше 90 дней В Адыгее устранили последствия ЧС после атаки БПЛА Кадыров заявил, что на него хотели заказать покушение Нобелевскую премию по литературе присудили южнокорейской писательнице Хан Ган Россияне всё чаще оплачивают товары при помощи сервисов BNPL Песков: Путин часто носит одежду российского производства