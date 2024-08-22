Десять военкомов-коррупционеров осудили на Украине с 2022 года

Десять украинских военных комиссаров привлекли к уголовной ответственности по обвинению в коррупции с 24 февраля 2022 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Государственное бюро расследований Украины.

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Отмечается, что всего было расследовано 408 уголовных производств в отношении обвиненных в коррупции сотрудников ТЦК.

Отмечается, что военкомы-взяточники нанесли Украине ущерб в размере 114 млн гривен.

Ранее на Украине задержали военного комиссара Борисполя Сергея Русина.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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