СМИ: на юго-западе Артемовска уничтожили главное укрепление ВСУ
Российская армия разрушила основную крепость ВСУ в юго-западной части Артемовска (Бахмут). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
По данным издания, речь идет о десятиэтажном здании. Украинские бойцы использовали его в качестве хорошо укрепленной позиции для контроля окрестностей.
Отмечается, что по многоэтажному зданию нанесли авиационный удар.
Полковник ВСУ Андрей Тетерук назвал незаконным решение Киева об аресте бывшего исполняющего обязанности командира одной из частей Романа Червинского, который организовал неудачную операцию по угону российского самолета, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru