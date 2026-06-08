Премьер-министр Армении Никол Пашинян не сможет продвигать свои законы, если окончательные подсчеты допустят в парламенте еще одну партию, сообщил НСН экс-депутат Национального собрания страны Арман Абовян.

Партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» получит большинство в парламенте, несмотря на то, что не получила более 50% голосов. В парламент войдет «Гражданский договор» Пашиняна (49,8% голосов), «Сильная Армения» бизнесмена Карапетяна (23,2%) и Альянс «Армения» Кочаряна (9,9%), но не партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна, набравшая на выборах 3,9% голосов (порог составляет 4%), уточненные предварительные данные привел председатель Центризбиркома (ЦИК) Ваагн Овакимян на пресс-конференции, передает News am. Абовян посчитал, что борьба для оппозиции еще не закончилась.