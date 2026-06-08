Борьба не закончилась: Как в Армении оценили победу Пашиняна на выборах
Своей главной цели действующая власть так и не достигла, заявил НСН Арман Абовян.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не сможет продвигать свои законы, если окончательные подсчеты допустят в парламенте еще одну партию, сообщил НСН экс-депутат Национального собрания страны Арман Абовян.
Партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» получит большинство в парламенте, несмотря на то, что не получила более 50% голосов. В парламент войдет «Гражданский договор» Пашиняна (49,8% голосов), «Сильная Армения» бизнесмена Карапетяна (23,2%) и Альянс «Армения» Кочаряна (9,9%), но не партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна, набравшая на выборах 3,9% голосов (порог составляет 4%), уточненные предварительные данные привел председатель Центризбиркома (ЦИК) Ваагн Овакимян на пресс-конференции, передает News am. Абовян посчитал, что борьба для оппозиции еще не закончилась.
«Это не поражение оппозиции и не победа властей. На самом деле процесс еще не закончен. Номинально можно сказать, что Пашинян проиграл, но у нас еще не подсчитаны все голосы. Если “Процветающая Армения” пройдет в парламент, то соотношение сил будет 60% — у власти, а 40% — у оппозиции. Это не позволит сформировать конституционное большинство и провести большинство антиармянских и антигосударственных законов. Здесь бабушка надвое сказала. Власть тотально применяла террор, аресты инакомыслящих под предлогами раздачи взяток, обвинений в шпионаже в пользу России. С утра до вечера применялись нагнетание истерии и весь набор технологий запугивания людей. В такой ситуации, оппозиция рассчитывает на свой ресурс среди неголосовавших граждан, но никто не заинтересован ввергать страну в состояние гражданского противостояние. Это автоматически будет означать вовлечения в конфликт турок и Азербайджана», — отметил он.
Ранее Абовян объяснил НСН, почему ЕС дает Пашиняну 50 миллионов евро.
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