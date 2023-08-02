Bild: Россия готова вести боевые действия еще 2-3 года

Газета ссылается на экспертов правительства Германии. Аналитики заявили о милитаризации российского общества и не исключили, что ВС РФ могут провести еще одно большое наступление.

В правительстве ФРГ полагают, что Россия способна увеличить численность армии до трех миллионов человек. В таком случае у РФ будет больше активных военнослужащих, чем у Китая, отметили эксперты.

Совет Федерации 28 июля одобрил закон о возрасте призыва на срочную военную службу с 18 до 30 лет, передает «Радиоточка НСН».

