Bild: Россия готова вести боевые действия еще 2-3 года
У России есть возможности вести конфликт на Украине еще 2-3 года. Об этом пишет немецкое издание Bild.
Газета ссылается на экспертов правительства Германии. Аналитики заявили о милитаризации российского общества и не исключили, что ВС РФ могут провести еще одно большое наступление.
В правительстве ФРГ полагают, что Россия способна увеличить численность армии до трех миллионов человек. В таком случае у РФ будет больше активных военнослужащих, чем у Китая, отметили эксперты.
Совет Федерации 28 июля одобрил закон о возрасте призыва на срочную военную службу с 18 до 30 лет, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru