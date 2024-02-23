СМИ: МВФ выделит Украине помощь на 20 млн долларов меньше
Международный валютный фонд (МВФ) достиг на рабочем уровне договоренности с Украиной о передаче ей 880 млн долларов, что на 20 млн долларов меньше, чем предполагалось, сообщает Reuters со ссылкой на источник.
По данным агентства, очередной транш будет направлен Киеву по линии механизма расширенного кредитования. Выделение средств должно получить одобрение со стороны руководства МВФ и совет исполнительных директоров.
Вопрос будет рассмотрен во второй половине марта.
Ранее стало известно, что Франция сокращает расходы ради помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: МВФ выделит Украине помощь на 20 млн долларов меньше
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru