СМИ: МВФ выделит Украине помощь на 20 млн долларов меньше

Международный валютный фонд (МВФ) достиг на рабочем уровне договоренности с Украиной о передаче ей 880 млн долларов, что на 20 млн долларов меньше, чем предполагалось, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

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По данным агентства, очередной транш будет направлен Киеву по линии механизма расширенного кредитования. Выделение средств должно получить одобрение со стороны руководства МВФ и совет исполнительных директоров.

Вопрос будет рассмотрен во второй половине марта.

Ранее стало известно, что Франция сокращает расходы ради помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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