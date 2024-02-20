ЕК выделит 83 миллиона евро Украине и Молдавии на гуманитарные цели

Еврокомиссия объявила о выделении 75 миллионов евро Украине и 8 миллионов - Молдавии на гуманитарные цели. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном во вторник на сайте ЕК.

Гуманитарные проекты на Украине, как отмечается в сообщении, нацелены на оказание срочной помощи, в том числе доступ к таким базовым потребностям, как жилье, предоставление защиты, чистой воды, доступ к образованию и здравоохранению.