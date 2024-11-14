СМИ: Европейские союзники ожидают потерю Киевом части территорий

В Европе закрытые обсуждения украинской ситуации были вызваны неблагоприятной для Украины ситуацией на фронте, победой на президентских выборах в США Дональда Трампа и опасениями по поводу сокращения финансирования со стороны Вашингтона.

Как заявили представители Евросоюза и НАТО, мирные переговоры между Москвой и Киевом будут проходить не по принципу «земля в обмен на мир», а по принципу «земля в обмен на безопасность». Эта связано с тем, что РФ сейчас контролирует пятую часть территории Украины.

Европейские политики считают, что они должны продолжать укреплять Украину, чтобы у нее были рычаги влияния, если переговоры начнутся.

Ранее Киев отверг переговоры с Россией и уступки по территориям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

