СМИ: Митрополита Павла отправили под домашний арест

Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) отправили по домашний арест.

Митрополит Павел заявил о планирующемся захвате Киево-Печерской Лавры

Об этом он рассказал сам, передает РИА Новости со ссылкой на СМИ.

Ранее стало известно, что у него дома начались обыски. По словам митрополита, его подозревают в сотрудничестве с Россией и разжигании религиозной вражды. Кроме того, Павлу пояснили, что он якобы «проклинал» президента Украины Владимира Зеленского.



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ФОТО: скриншот с видео
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