СМИ: Митрополита Павла отправили под домашний арест
1 апреля 202310:44
Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) отправили по домашний арест.
Об этом он рассказал сам, передает РИА Новости со ссылкой на СМИ.
Ранее стало известно, что у него дома начались обыски. По словам митрополита, его подозревают в сотрудничестве с Россией и разжигании религиозной вражды. Кроме того, Павлу пояснили, что он якобы «проклинал» президента Украины Владимира Зеленского.
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1 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru