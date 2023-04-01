СМИ: Митрополита Павла отправили под домашний арест

Об этом он рассказал сам, передает РИА Новости со ссылкой на СМИ.

Ранее стало известно, что у него дома начались обыски. По словам митрополита, его подозревают в сотрудничестве с Россией и разжигании религиозной вражды. Кроме того, Павлу пояснили, что он якобы «проклинал» президента Украины Владимира Зеленского.





