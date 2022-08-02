Стало известно о расколе среди сотрудников СБУ
Внутри Службы безопасности Украины (СБУ) случился раскол, сообщает РИА Новости со ссылкой на собеседника в российских силовых структурах.
По его словам, ряд сотрудников СБУ обвиняются коллегами в утрате секретных архивов и переходе на сторону Москвы. Отмечается, что старшее поколение работников Службы безопасности обвиняют в небрежном отношении к государственной тайне и халатности.
Ранее стало известно о многочисленных потерях и истощении армии Украины. Украине необходимы дальнобойные артиллерийские установки, а не ракетные системы малой дальности Javelin и NLAW.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+10 824 / сут.
Умерли
382 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+6 077 / сут.
- Россия передала в ООН данные об использовании украинскими войсками мин «Лепесток»
- Пушков рассказал, почему Венгрия присоединилась к санкциям против России
- Стало известно о расколе среди сотрудников СБУ
- СМИ: КНР может выпустить снаряды перед самолетом Пелоси
- Украина: ведутся консультации с США перед ударами HIMARS
- Дуда заявил о шоке после звонка Меркель Путину
- Байден заявил о ликвидации главы «Аль-Каиды»*
- Шольц: На Украине отправлено вооружение, которого еще нет у немецких ВС
- Эксперт рассказал, что будет с рублем к концу недели
- Армия КНР начинает военные учения в Южно-Китайском море
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru