Стало известно о расколе среди сотрудников СБУ

По его словам, ряд сотрудников СБУ обвиняются коллегами в утрате секретных архивов и переходе на сторону Москвы. Отмечается, что старшее поколение работников Службы безопасности обвиняют в небрежном отношении к государственной тайне и халатности.

Ранее стало известно о многочисленных потерях и истощении армии Украины. Украине необходимы дальнобойные артиллерийские установки, а не ракетные системы малой дальности Javelin и NLAW.

