СМИ: между Белым домом и Зеленским существует «глубокое недоверие»
В Белом доме относятся к властям Украины, включая президента Владимира Зеленского, с гораздо большим беспокойством и недоверием, чем это принято показывать на публике, пишет журналист New York Times Томас Фридман.
Трехкратный лауреат Пулитцеровской премии назвал «совершенно безрассудным» визит на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Он привел в пример конфликт на Украине. По словам журналиста, «в частном порядке американские чиновники гораздо более обеспокоены руководством Украины, чем это выносится на публику».
По словам Фридмана, в Киеве творятся «забавные дела». Он отметил, что никто не представил убедительных объяснений недавних отставок генерального прокурора Украины и главы Совета безопасности Украины.
Ранее Зеленский отстранил главу СБУ Ивана Баканова от занимаемой должности в связи с фактами госизмены со стороны сотрудников ведомства.
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