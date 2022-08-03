СМИ: между Белым домом и Зеленским существует «глубокое недоверие»

В Белом доме относятся к властям Украины, включая президента Владимира Зеленского, с гораздо большим беспокойством и недоверием, чем это принято показывать на публике, пишет журналист New York Times Томас Фридман.

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Трехкратный лауреат Пулитцеровской премии назвал «совершенно безрассудным» визит на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Он привел в пример конфликт на Украине. По словам журналиста, «в частном порядке американские чиновники гораздо более обеспокоены руководством Украины, чем это выносится на публику».

По словам Фридмана, в Киеве творятся «забавные дела». Он отметил, что никто не представил убедительных объяснений недавних отставок генерального прокурора Украины и главы Совета безопасности Украины.

Ранее Зеленский отстранил главу СБУ Ивана Баканова от занимаемой должности в связи с фактами госизмены со стороны сотрудников ведомства.

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:УкраинаСШАВладимир Зеленский
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