СМИ: Лондон не намерен отправлять военных на Украину

Лондон не намерен отправлять британских военных на Украину, сообщает Sky News со ссылкой на представителя канцелярии премьера Кира Стармера.

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«Таких планов нет», — указал он.

Ранее стало известно, что в НАТО не ведется обсуждение отправки военного контингента на Украину, но в ряде европейских столиц рассматривают возможные сценарии предоставления гарантий безопасности Киеву после прекращения огня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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