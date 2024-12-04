СМИ: Лондон не намерен отправлять военных на Украину
4 декабря 202403:02
Лондон не намерен отправлять британских военных на Украину, сообщает Sky News со ссылкой на представителя канцелярии премьера Кира Стармера.
«Таких планов нет», — указал он.
Ранее стало известно, что в НАТО не ведется обсуждение отправки военного контингента на Украину, но в ряде европейских столиц рассматривают возможные сценарии предоставления гарантий безопасности Киеву после прекращения огня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru