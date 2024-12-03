Рютте: Украине нужно больше военной помощи

В преддверии двухдневной встречи глав МИД блока в Брюсселе, он указал, что одной из тем обсуждения станут действия, необходимые для создания «такой сильной позиции».

«Для этого Украине нужно больше военной помощи», - заключил Рютте.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что активная фаза боевых действий может завершиться, если Украина станет членом НАТО с территориями, находящимися под контролем Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

