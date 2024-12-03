Рютте: Украине нужно больше военной помощи

Североатлантический альянс намерена обеспечить Украине «наиболее благоприятную позицию» на мирных переговорах. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Песков назвал угрозой потенциальное членство Украины в НАТО

В преддверии двухдневной встречи глав МИД блока в Брюсселе, он указал, что одной из тем обсуждения станут действия, необходимые для создания «такой сильной позиции».

«Для этого Украине нужно больше военной помощи», - заключил Рютте.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что активная фаза боевых действий может завершиться, если Украина станет членом НАТО с территориями, находящимися под контролем Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаНАТОМарк Рютте

Горячие новости

Все новости

партнеры