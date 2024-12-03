Рютте: Украине нужно больше военной помощи
Североатлантический альянс намерена обеспечить Украине «наиболее благоприятную позицию» на мирных переговорах. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
В преддверии двухдневной встречи глав МИД блока в Брюсселе, он указал, что одной из тем обсуждения станут действия, необходимые для создания «такой сильной позиции».
«Для этого Украине нужно больше военной помощи», - заключил Рютте.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что активная фаза боевых действий может завершиться, если Украина станет членом НАТО с территориями, находящимися под контролем Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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